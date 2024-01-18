Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) зашло в тупик в вопросе "раздела" Гаркалнской волости между Адажским и Ропажским краями. Если разделить волость между краями так и не удастся, то, возможно, Гаркалне достанется Риге, допустила в программе Krustpunktā Латвийского радио глава VARAM Инга Берзиня ("Новое Единство").

По словам министра, мнения самих жителей Гаркалне очень разнятся, поэтому административное будущее волости остается неопределенны.

"Что касается Министерства защиты окружающей среды и регионального развития, то мне хотелось бы сказать, что в определенном тупике и министерство", — признала Берзиня.

Еще до прихода в министерство Берзини VARAM в сотрудничестве с Рижским регионом планирования разработал три модели раздела Гаркалнской волости между двумя краями, однако в законе записано — решение должно быть принято на основе договоренности обоих самуправления. "Если в законе есть такой пункт, министерство не может сказать — будет так или так", — говорит теперь Берзиня.

Однако министерство может помочь прийти к соглашению, поэтому состоялись визита в оба самоуправления. "Мы готовы участвовать в их обсуждениях, поэтому были созданы эти три модели", — говорит Берзиня: "Но в любом случае решение может быть принято с согласия обоих самоуправлений".

Если же самоуправления Адажского и Ропажского краев не смогут договориться, существующие границы краев останутся прежними. "Прошло относительно мало времени, чтобы сделать вывод о том, какова жизнь в этом крае, в случае с Гаркалне — в Ропажском крае. Это займет больше времени, поэтому в 2026 году будет проведена оценка того, как обстоят дела в краях", — сказала Берзиня.

Она также напомнила, что упомянутая территория находится в пригороде Риги. Берзиня поговорила с разработчиками административно-территориальной реформы, которые обратили внимание на то, что Гаркалне имеет очень тесную связь с Ригой.

"Возникает вопрос — если два самоуправления не могут договориться, может быть, к Риге следует присоединить Гаркалне? Мэр Риги также подтвердил, что, может быть, такое решение тоже возможно", — сказала Берзиня.

VARAM, по словам министра, старается выступать в роли ментора в отношения между самоуправлениями Адажского и Ропажского краев по Гаркалнскому вопросу, предлагая возможные критерии и модели. "Решение может быть принято только в случае согласия двух самоуправлений — это закреплено в законе", — еще раз подчеркнула Берзиня.

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