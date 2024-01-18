После передачи службы окружающей среды (vides dienests) Министерству климата и энергетики, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija — VARAM) задумалось о том, чтобы переименоваться. Не исключено, что ведомство будет называться Министерством охраны природы и регионального развития (Dabas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju — DARAM).

Об этом программе Krustpunktā Латвийского радио сказала глава VARAM Инга Берзиня ("Новое Единство").

Тут следует отметить, что слово varam, созвучное с нынешней аббревиатурой названия министерства, переводится с латышского "можем", а слово darām — "делаем", то есть, в переименовании можно при желании усмотреть и некие признаки ребрендинга.

Позже министр признала в разговоре с LETA, что это пока только идея, и для реализации замысла нужно договориться с коалиционными партнерами, подготовить соответствующую документацию и принять решение.

Такие перемены, по словам Берзини, могут быть реализованы при перераспределении функций с июля этого года.

По информации агентства LETA, что после передачи службы окружающей среды от VARAM к Министерству климата и энергетики под контролем VARAM могут остаться Управление охраны природы, Саласпилсский ботанический сад и Музей природы.

В целом предполагается, что VARAM будет осуществлять надзор за сферу природы, связанную с образовательной и познавательной функцией, самоуправлениями и особо охраняемыми территориями.

Министр подчеркнула, что этот раздел сфер надзора между ведомствами также очень важен с точки зрения освоения фондов ЕС. По ее словам, ответственным учреждением по вопросам освоения фондов ЕС должно остаться VARAM.

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