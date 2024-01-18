Издание Novaja Gazeta Eiropa совместно с латвийским журналистом Ильей Козиным запускает рассылку на латышском языке, сообщается на сайте издания.
"Aiz un ārpus robežas" — новая рассылка на латышском языке о событиях в России и за ее пределами. Она будет приходить подписчикам дважды в месяц и представлять собой подборку материалов Novaja Gazeta Eiropa и других СМИ о самых важных событиях в России, за ее границами и о войне в Украине, переведенных на латышский язык.
"Несмотря на усилия Кремля уничтожить независимую журналистику в России, она продолжает жить за границей, в том числе и у нас — в Латвии", — говорится в аннотации медиапроекта.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь