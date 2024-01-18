"Aiz un ārpus robežas" — новая рассылка на латышском языке о событиях в России и за ее пределами. Она будет приходить подписчикам дважды в месяц и представлять собой подборку материалов Novaja Gazeta Eiropa и других СМИ о самых важных событиях в России, за ее границами и о войне в Украине, переведенных на латышский язык.