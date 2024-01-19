Утром в пятницу, 19 января, снег и гололедица осложняют движение по главным и региональным дорогам на всей территории Латвии, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Условия движения осложнены на Таллинском шоссе (А1), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до поворота на Цесис и от поворота на Рауну до Вецлайцене, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Браславского моста и от Сталбе до Валги, на Рижской окружной дороге (А4 и А5), Даугавпилсском шоссе (А6), Бауском шоссе (А7), Елгавском шоссе (А8), на участке Лиепайского шоссе (А9) от Риги до Апшупского перекрестка и от Блидене до Скрунды, Вентспилсском шоссе, на дороге Лиепая — граница с Литвой (Руцава) (А11), на Резекненском шоссе (А12), на дороге граница с Россией (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — граница с Литвой (Медуми) (А13), на Даугавпилсской окружной дороге (A14), Резекненской окружной дороге (A15) и шоссе Тинужи-Кокнесе (P80).