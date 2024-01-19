В латвийских финансовых учреждениях заморожены активы на сумму около 74 млн евро. Причина — санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) против России и Беларуси, сообщили агентству LЕТА в Банке Латвии .

Участники латвийского финансового рынка выявили шесть физических лиц, непосредственно подпадающих под санкции, и 35 юридических лица, которые прямо не включены в санкционные списки, но в этих структурах обнаружены права собственности или контроля подсанкционных лиц, поэтому средства и ценные бумаги этих лиц заморожены.