На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за создание безопасного пешеходного перехода на Юрмалас гатве в Риге.

Инициатор сбора подписей Агнесе Пумпуре выступает за оборудование безопасный пешеходный переход на автобусной остановке "Beberbeķu iela" на Юрмалас гатве. В частности речь идет об остановке автобуса 4-го маршрута по направлению в центр, которая раньше была конечной остановкой автобусов.

В описании идеи подчеркивается, что в данный момент в особой опасности находятся дети и пенсионеры. Автобусная остановка расположена на участке дороги с изгибом с обеих сторон, поэтому приближающиеся автомобили, в том числе грузовые, не видны.

Дополнительная опасность заключается в том, что на этом участке дороги установленное ограничение скорости в 90 км/ч заканчивается за пределами жилой зоны. Поэтому большинство транспортных средств не соблюдают ограничение скорости в 50 км/ч в начале населенного пункта.

Все это затрудняет и делает опасным переход улицы. Поэтому предлагается установить пешеходный переход в районе автобусной остановки.

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