Пограничники все чаще выявляют соискателей убежища, которые пытаются воспользоваться воздушным сообщением, чтобы нелегально покинуть Латвию, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

За последние месяцы в пункте пограничного контроля аэропорта "Рига" было задержано 26 соискателей убежища, которые, пользуясь тем, что на внутренних границах Шенгенской зоны не проводятся проверки, пытались по поддельным или чужим документам выехать в другие страны-члены ЕС, в основном во Францию, Германию или Нидерланды.

Также были выявлены десятки лиц, пытающихся покинуть Латвию без действительных проездных документов, то есть только с документами соискателя убежища.

По мнению Государственной пограничной охраны, это явно указывает на то, что большое количество граждан третьих стран, которые ранее незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу или были допущены по гуманитарным причинам, просят убежища в Латвии, но не собираются оставаться здесь.

Эти люди злоупотребляют процедурой предоставления убежища, поскольку Латвия является для них лишь транзитной страной, а конечным пунктом — другие страны ЕС.

По данным Государственной пограничной охраны, в этом году уже 39 граждан третьих стран самовольно покинули центры для просителей убежища. В прошлом году таких случаев было 1 529.

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