Стас Чирков родился в Минске, работал в Петербурге. Латвия ему, как активисту, предоставила политическое убежище — после президентских выборов в Беларуси 2020 года Стас стал политическим активистом и устраивал в России много публичных акций. Со своим новым другом Александром Егоровым из Риги он познакомился на бесплатной экскурсии, Саша проводит их уже десять лет, это его хобби. Теперь они дружат семьями.

Проект "Двойной портрет"

Война в Украине, развязанная агрессивным российским режимом, заставила многих людей бросить свои дома и искать убежище в чужих странах. Латвия приняла и помогла тысячам беженцев из Украины, бежавшим из-под бомбежек, и сотням гражданам России и Беларуси, которые не поддерживают политику, проводимую их правительствами.

Серия парных интервью "Двойной портрет" — о том, как остаться человеком, не дать волю злу и ненависти, протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Независимо от паспорта и несмотря на болезненную историю отношений между странами, идеологию и пропаганду, направленную на разжигание ненависти и непонимания. Мы расскажем вам истории людей из разных стран и жителей Латвии, которые им помогли и продолжают поддерживать.

"Двойной портрет" — проект фотографа Ольги Павловой и Media Hub Riga. Видео: Денис Соломович и Ксения Косинова.

Стас: Сам я из Беларуси, последние пять лет прожил в России, в Петербурге. В 2020-м году в Беларуси проходили президентские выборы и в Петербурге тогда мало кто смог проголосовать: всего пришли к посольству около трех тысяч человек, а отдать свой голос смогли всего лишь 300. Все это было под предлогом ковидных ограничений, конечно же, но на самом деле было сделано все, чтобы белорусы не смогли проголосовать за оппозиционных кандидатов. Я до этого случая политикой особо не интересовался, но тут возмутился, как и многие другие, стал в итоге политактивистом, помог диаспоре соорганизоваться. Мы проводили много акций, выставок, поддерживали белорусов, которые находятся в стране. Нам это было более безопасно делать из-за границы, и это было на самом деле ложное чувство безопасности: несколько белорусов задержали на территории России, кого-то депортировали, кого-то до сих пор держат в СИЗО. Мы знали, что за нами пристально следят.

Когда мы анонсировали какое-то мероприятие, всегда на нем присутствовали полицейские либо были очень странные люди без формы и часто задавал странные вопросы. И когда началась война, я решил уехать из России, потому что оставаться там и рисковать сесть в тюрьму не было желания. Я писал в посольства разных стран по поводу гуманитарной визы, и в итоге самой первой мне ответила Латвия. Когда я приехал в Латвию, то сразу же продал прошение о политическом убежище. Пограничная служба связала меня с центром поддержки беженцев. Там были интеграционные курсы, и там подсказали, что есть экскурсии RIGA11:00, зашел на сайт и в субботу пошел на экскурсию.

Саша: Со Стасом я познакомился на экскурсии, он пришел на нее, хоть это была экскурсия для беженцев из Украины, и я тоже думал, что он беженец из Украины. А оказалось, что нет — он политический беженец из Беларуси. Стас спросил меня про историю флага Латвии — это показывает, что человеку интересно, где он находится, это у меня не включено в программу, я все объяснил. А Стас остался у меня в памяти. Мои экскурсии — это хобби, они бесплатные, занимаюсь я ими с 2010 года, это международный формат Freewalking tour. Мы собираемся в центре и два часа гуляем по городу. Историю люблю с детства, хотя по профессии юрист и работаю специалистом по логистике на крупном производственном предприятии. А вообще родился я в Лиепае, школу и университет окончил в Риге. Бабушки и дедушки приехали в Латвию по распределению и по военной линии в 50-е годы прошлого века — из Харькова, Ижевска и из Беларуси. Вот столько всего во мне намешано.

Стас: Эти экскурсии Саша проводит по субботам и воскресеньям, и он настолько интересно все рассказывал о Риге, что я пошел и на другие его экскурсии. А потом через пару дней Саша написал, что если интересно, то можем прогуляться и просто пообщаться. И вот таким образом мы сдружились. Часто, когда у меня возникает какой-нибудь вопрос и мне нужна какая-то помощь, я знаю, что могу обратиться к Саше и знаю, что он всегда поможет, выручит.

Саша: Было такое время, что все наши друзья разъехались из Риги. И я предложил ему погулять, потому что, когда ты в чужой стране, не так-то легко найти кого-то, кто мог бы тебе что-то подсказать. У меня очень много друзей из России, которые приехали сюда как экспаты, и для меня было достаточно обычной вещью предложить человеку начать дружить. Звучит по-детски, но взрослые просто играют во взрослых, и, как мы видим, со Стасом мы подружились, наверное, потому, что по-детски понравились друг другу как друзья.

Стас: Так случилось, что я встречаю тут только поддержку, понимание и доброжелательность со всех сторон. И на самом деле это настолько умиляет, что первое время у меня слезы на глазах наворачивались, потому что этого никак не ожидаешь, приехав в другую страну. Я рассчитывал на много сложностей, на преодоление этих сложностей, и когда встречал какую-то поддержку, для меня это было непривычно и эмоционально приятно. В России никогда не встречали меня с такой поддержкой. Я бы сказал, что в больше степени это было такое панибратское отношение, мол, младшие братья. Здесь отношение более теплое. Саша пригласил меня на день рождения в Латвийский художественный музей, и там я познакомился с Дашей, она тоже пришла к нему на экскурсию и подружилась с ним. Теперь мы с Дашей вместе. Когда я только приехал в Латвию, то пять месяцев не работал, а сейчас уже зарабатываю больше, чем в России. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я благодарен Латвии за ее помощь и за то, что она не отвернулась и помогла ощутить себя нужным.

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