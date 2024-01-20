Вступили в силу поправки к обязательным правилам Юрмальской думы "Правила содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города Юрмалы", свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В правила внесен новый пункт, который предусматривает, что запреты не распространяются на собаку-поводыря или собаку-ассистента, которая используется для помощи людям с функциональными ограничениями, если собака прошла специальную подготовку и имеет соответствующий сертификат.

Список мест, где запрещено выгуливать животных в Юрмале, пополнился парком отдыха в Каугури. Теперь с домашними (комнатными) животными запрещено находиться на детских, спортивных и игровых площадках, в Дзинтарском Межапарке и в парке отдыха в Каугури, на официальных пляжах, на побережье Рижского залива, а также в местах, где установлены специальные знаки (пиктограммы) или запрет предусмотрен другими нормативными актами.

В соответствии с предложениями Министерства охраны окружающей среды и регионального развития и Юрмальской административной комиссии изменен размер штрафов. В отличие от предыдущей версии, в новой версии определен минимальный применимый штраф, а также установлены разные суммы штрафов за каждое конкретное нарушение. Теперь максимальный возможный штраф за несоблюдение установленных запретов в общественных местах больше, чем за постоянное пребывание бездомных животных на объекте или территории, принадлежащей владельцу недвижимости.

Ранее за несоблюдение запретов высказывалось предупреждение или налагался штраф на физических лиц до 100 штрафных единиц (500 евро), а на юридических лиц — до 300 штрафных единиц (1500 евро).

Теперь за несоблюдение правил, если наказание не установлено в других нормативных актах, к физическим и юридическим лицам применяется предупреждение или штраф. За нахождение домашних (комнатных) животных в местах, где это запрещено, штраф для физического лица составляет от двух до 100 штрафных единиц (от 10 до 500 евро), а для юридических — от десяти до 300 штрафных единиц (от 50 до 1500 евро).

За постоянное пребывание бездомных животных на объекте или территории, принадлежащей владельцу недвижимости, штраф для физического лица составляет от двух до восьмидесяти штрафных единиц (от 10 до 400 евро), для юридического лица — от десяти до 280 штрафных единиц (от 50 евро до 1400 евро).

Новая редакция обязательных правил разработана в основном потому, что с 1 января вступил в силу закон о самоуправлениях, определяющий порядок разработки и утверждения обязательных правил самоуправлений.

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