Сегодня в Риге открылось новое здание Службы государственной безопасности (VDD), сообщил агентству LETA советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Строительство нового здания VDD в Риге, на улице Бривибас в районе ВЭФ, началось в конце 2020 года, хотя решение о строительстве правительство приняло за несколько лет до того. Против проекта возражали местные жители и девелоперы недвижимости, так как здание планировалось на месте бывшей велодорожки, и там рассматривалась возможность создания парка.

Однако комиссия Сейма по национальной безопасности постановила, что отсрочка или задержка строительства нового здания VDD в нынешней ситуации с безопасностью недопустимы, поэтому здание должно быть построено именно в конкретном выбранном месте, которое единственное соответствует потребностям учреждения.

Строительные работы на улице Бривибас, 207 выполняло AS UPB по проекту Sarma&Norde Architects. Стоимость проекта не разглашается.

Архитектура здания отличается тем, что на его фасаде нет окон — то, что мы видим, является лишь их стилизацией.

Сегодня на открытии здания президент Эдгар Ринкевичс заявил, что в сегодняшних геополитических условиях активно предотвращать угрозы национальной безопасности особенно важно.

Президент отметил, что VDD занимается контрразведкой для противодействия прокремлевской и антигосударственной деятельности. С точки зрения Ринкевича, первую линию обороны нашего государства образуют именно органы безопасности, основной задачей которых является прогнозирование и предотвращение угроз национальной безопасности в сотрудничестве с учреждениями НАТО и ЕС. Президент подчеркнул, что это особенно важно в сегодняшних геополитических условиях.

Расширение VDD и набор дополнительных сотрудников стали одной из основных причин, почему службе требовалось новое, большее по площади и более современное здание, построенное и оборудованное в соответствии с самыми высокими требованиями к защите информации и физической безопасности сотрудников спецслужб.

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