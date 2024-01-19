В Риге торжественно открыта памятная доска в честь политика и одной из личностей движения "Атмоды" второй половины 80-х годов прошлого века Иты Козакевича, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Мемориальная доска открыта на пересечении улиц Аугуста Деглава и Иты Козакевича.

Имя Козакевичи также будет увековечено в рижском общественном транспорте. Было принято решение переименовать три остановки общественного транспорта - отныне они будут называться "Улица Иты Козакевича".

"В стремлении латышей восстановить независимость своей страны в годы Атмоды большое значение имела поддержка других меньшинств, проживающих в Латвии, и именно в этом аспекте важно увековечить память Иты Козакевича", — сказал он. Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис на открытии мемориальной доски.

Он добавил, что "Казакевича стала одним из ведущих голосов, объединивших меньшинства ради общей цели — жить в свободной, независимой и демократической Латвии".

Фото: LETA

Автор идеи и инициатор мероприятия — депутат Мирослав Кодис.

В прошлом году депутаты Рижской думы поддержали предложение о переименовании ответвления улицы Ницгалес, тупика от улицы Ницгалес до улицы А.Деглава, на улицу Иты Козакевича. Участок улицы расположен возле Рижской польской средней школы имени Козакевича.

В начале Атмоды Ита Козакевича входил в правление Общества друзей латвийской польской культуры, затем была избрана председателем вновь основанного Польского союза Латвии. Она была членом Верховного совета и голосовала за независимость Латвии.

Фото: LETA

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