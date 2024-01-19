Государственное агентство социальной интеграции (SIVA) приглашает всех, кто ежедневно ухаживает за близким человеком с ограниченными возможностями или функциональными нарушениями, подать заявку на бесплатное обучение.
В ходе обучения все желающие смогут улучшить свои навыки и знания, чтобы обеспечить качественную поддержку и уход своим близким. Количество мест ограничено, поэтому следует подавать заявку на обучение в SIVA заранее.
Цель новой программы - поддержка тех людей, которые заботятся о членах своей семьи, соседях, друзьях или других близких людях с функциональными нарушениями и которым не хватает поддержки, знаний и навыков по уходу за ними.
Программа предлагает пять тематических модулей:
- "Medicīna un aprūpe" ("Медицина и уход")
- "Saskarsme" ("Коммуникация")
- "Sadzīve, vide un ergonomika" ("Домашнее хозяйство, окружающая среда и эргономика")
- "Aprūpētāja pašaprūpe" ("Уход за собой")
- "Tiesības un pienākumi" ("Права и обязанности").
Занятия построены таким образом, что их содержание актуально для лечения нарушений различных функций — слуха, зрения, движения, психического характера и т. д. в.
Обучение будет проходить в течение четырех-пяти дней в помещении SIVA в Юрмале. Своими знаниями поделится команда лекторов — специалистов SIVA (врачи, физиотерапевты, эрготерапевты, социальные работники, психологи и другие). На время обучения - бесплатное проживание в сервисной гостинице в Юрмале (при необходимости) и питание.
Ознакомиться с расписанием обучения и подать заявку на обучение можно на сайте SIVA. График обучения составлен на весь год, а ближайшие обучения запланированы по модулям "Уход за собой" (с 19 по 22 февраля) и "Коммуникация" (с 18 по 22 марта).
Программа реализуется в рамках инвестиционного проекта Фонда механизма восстановления и устойчивости ЕС и при финансовой поддержке ЕС.
Госагентство SIVA является административным учреждением под руководством министра благосостояния, целью которого является содействие социальной интеграции людей с ограниченными возможностями и лиц с функциональными расстройствами, предоставление возможности пройти профессиональную реабилитацию и получить среднее профессиональное образование или первого уровня профобразования.