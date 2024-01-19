Государственное агентство социальной интеграции (SIVA) приглашает всех, кто ежедневно ухаживает за близким человеком с ограниченными возможностями или функциональными нарушениями, подать заявку на бесплатное обучение.

В ходе обучения все желающие смогут улучшить свои навыки и знания, чтобы обеспечить качественную поддержку и уход своим близким. Количество мест ограничено, поэтому следует подавать заявку на обучение в SIVA заранее.

Цель новой программы - поддержка тех людей, которые заботятся о членах своей семьи, соседях, друзьях или других близких людях с функциональными нарушениями и которым не хватает поддержки, знаний и навыков по уходу за ними.

Программа предлагает пять тематических модулей:

- "Medicīna un aprūpe" ("Медицина и уход")

- "Saskarsme" ("Коммуникация")

- "Sadzīve, vide un ergonomika" ("Домашнее хозяйство, окружающая среда и эргономика")

- "Aprūpētāja pašaprūpe" ("Уход за собой")

- "Tiesības un pienākumi" ("Права и обязанности").

Занятия построены таким образом, что их содержание актуально для лечения нарушений различных функций — слуха, зрения, движения, психического характера и т. д. в.

Обучение будет проходить в течение четырех-пяти дней в помещении SIVA в Юрмале. Своими знаниями поделится команда лекторов — специалистов SIVA (врачи, физиотерапевты, эрготерапевты, социальные работники, психологи и другие). На время обучения - бесплатное проживание в сервисной гостинице в Юрмале (при необходимости) и питание.

Ознакомиться с расписанием обучения и подать заявку на обучение можно на сайте SIVA. График обучения составлен на весь год, а ближайшие обучения запланированы по модулям "Уход за собой" (с 19 по 22 февраля) и "Коммуникация" (с 18 по 22 марта).

Программа реализуется в рамках инвестиционного проекта Фонда механизма восстановления и устойчивости ЕС и при финансовой поддержке ЕС.

Госагентство SIVA является административным учреждением под руководством министра благосостояния, целью которого является содействие социальной интеграции людей с ограниченными возможностями и лиц с функциональными расстройствами, предоставление возможности пройти профессиональную реабилитацию и получить среднее профессиональное образование или первого уровня профобразования.

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