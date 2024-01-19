В Энгуре мероприятие памяти защитников январских баррикад 1991-го превратилось в пикет протеста - рядом со средей школой зажглись костры и появились импровизированные баррикады. Жители поселке опасаются, что краевые власти "разжалуют" школу в основную, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио и Латвийское телевидение.

Краевой думе в феврале предстоит принять решение, быть ли здесь со следующего учебного года средней школе.

Энгуре — волостной центр на курземском берегу Рижского залива. На мероприятии в память защитников баррикад во дворе школы разожгли символический костер.

Замдиректора местной средней школы, преподаватель компьютерных наук Каспарс Карклиньш обратился к собравшимся: "Грустно, что нам, условно, нужно снова идти на баррикады, чтобы постоять за свое право выбирать, где нашим детям учиться, где они будут заниматься спортом и музицировать вместо того, чтобы проводить время в автобусе. За право громко сказать Министерству образования: мы не только числа в таблице Excel! Мы — не здания. Мы люди, каждый со своими надеждами на будущее. Как это уже показали примеры по всей Латвии — каждая школа, которую начинают реорганизовывать, постепенно начинает умирать".

В открывшейся в 1979 году и недавно реновированной Энгурской средней школе насчитывается 218 учеников. Правда, на этапе среднего образования — только 29.

"Качество у нас хорошее. По результатам централизованных экзаменов мы на втором месте в крае — после Тукумской государственной гимназии", - сообщил Карклиньш.

Он отметил, что с 2018 года население волости увеличивается, сейчас оно превышает 2500 человек. Здесь есть детсад и художественно-музыкальная школа. Если старшеклассникам придется учиться в Тукумсе — это путь в 24 километра. Но в Энгуре приезжают учиться дети из Берцзиемса дальше по побережью, и им до Тукумса или оттуда домой добираться целый час.

Директор школы Илзе Калнозола призывает отказаться от скоропалительного решения, потому что "ликвидировать — это очень легко".

Жители Энгуре рассчитывают, что у государства все же найдутся необходимые деньги для сохранения средней школы.

По словам тукумского муниципального депутата Оскара Камбалы, если дума откажется выполнить распоряжение министерства, самоуправлению придется покрывать расходы на 9-12-е классы из своего бюджета — речь идет о 150 тысячах евро ежегодно. Такой суммы в краевом бюджете нет.

Между тем депутаты думы соседнего Талсинского края 18 января уже приняли решение ликвидировать школу в Колке. Детям из Колки теперь придется ездить учиться в Мерсрагс.

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