В первые дни после введения запрета водителей грузовиков не будут штрафовать за въезд в центр города, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

С четверга, 18 января, в организацию дорожного движения внесены существенные изменения, запрещающие движение грузовых автомобилей через центр города.

По словам представителей самоуправления, когда вводятся значительные изменения в дорожном движении, водителям требуется некоторое время, вплоть до пары недель, чтобы привыкнуть к ним и начать полностью соблюдать дорожные знаки.

Поэтому на первых порах водителей грузовиков не будут штрафовать за въезд в центр города.

Рижская муниципальная полиция проинформирована об изменениях в организации дорожного движения и будет следить за развитием событий.

Отныне движение грузового транспорта в обоих направлениях запрещено на Каменному мосту, улице Краста от Островного моста до набережной Радзиньша, от набережной Радзиньша до улицы 13 Января, на участке набережной 11 Ноября от улицы 13 Января до Вантового моста и на улице Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

Это стало возможным после открытия Восточной магистрали в конце декабря прошлого года.

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