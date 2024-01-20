Из-за оттепели и осадков в первой половине следующей недели ожидается резкое повышение уровня воды и затопление пойм рек в западных и центральных регионах страны, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Наибольший подъем воды ожидается 23-24 января, когда ее уровень в реках западной и центральной части страны поднимется на 0,5-1,5 метра, а местами — до 2,5 метра.

В реках Латгале и на севере Видземе подъем уровня воды будет значительно ниже. Если оттепель на востоке страны будет небольшой, существенного подъема уровня рек не ожидается.

По прогнозам гидрологов, при повышении уровня воды на реках начнется движение льда, что приведет к образованию ледяных заторов, затоплению пойм и низменных территорий. Во многих местах ледяные заторы могут привести к еще большему повышению уровня воды.

На многих реках этой зимой наблюдалось движение шуги, что привело к образованию плотных масс льда, которые затруднят прохождение воды во время оттепели.

Толщина льда на реках составляет от 7 до 17 сантиметров.

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