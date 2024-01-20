Латвийские общественные СМИ на русском языке, озвучивая сказки основателя "Мурзилки", не способствуют борьбе с российской пропагандой, заявил в передаче "В точке пересечения" (Krustpunktā) на Латвийском радио председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Аболиньш обратил внимание на то, что вещающее на русском языке "Латвийское радио 4" (LR4) озвучило и пустило в эфир серию детских сказок писателя Александра Федорова-Давыдова, одного из основателей журнала "Мурзилка", чьи книги до сих пор издаются в России. Также сказки Федорова-Давыдова доступны на платформе Yandex Music, которую NEPLP планирует заблокировать в Латвии.

"Какую информацию мы можем предложить России сейчас? Возвращаясь к тому же Yandex. Был такой автор детских сказок в Российской империи, основатель журнала "Мурзилка" Александр Федоров-Давыдов. LR4 озвучило целую серию этих сказок на русском языке и они также доступны в России через Yandex. Как мы рушим путинский режим озвученными на русском языке сказками? Ну давайте будем честны, никак. Информация из общественных СМИ никак не способствует крушению российской пропаганды и режима", — пояснил глава NEPLP.

По мнению Аболиньша, это создает ложное впечатление об отношении к русским сказкам в Латвии.

"Я абсолютно уверен, что сказки основателя журнала "Мурзилка" на русском языке, которые озвучили латвийские журналисты, создают противоположный эффект — что русские сказки здесь в почете", — подчеркнул он.

Глава NEPLP заявил, что общественные СМИ не должны сейчас целенаправленно говорить с жителями России, потому что это совсем другая аудитория со своими потребностями.

"Давайте будем честны: если мы послушаем содержание LR4, там много о внутренней политике. Вряд ли кого-нибудь в России заинтересуют цены на молоко в Гулбене", — отметил он.

Если цель состоит в намеренном создании контента для россиян, должна быть основана отдельная структура, где будут работать люди, изучившие эту аудиторию и знающие, как с ней работать, считает Аболиньш.

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