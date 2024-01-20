Сегодня наша важнейшая задача — сберечь свободу и независимость, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, зажигая костер памяти баррикад 1991 года на Домской площади.

Он отметил, что у каждого поколения — свои баррикады. "В 1991 году мы все боролись за нашу хрупкую свободу. Сегодня наша главная и важнейшая задача — сберечь эту свободу и независимость", — сказал президент.

Он подчеркнул, что для этого нужно укреплять государство, помогать Украине, а также же в повседневной жизни делать все, чтобы Латвия стала такой, какой ее хотели видеть стоявшие на баррикадах люди.

Как сообщалось, сегодня в память о баррикадах 1991 года до 21:00 на Домской площади в Риге проходит мероприятие "Баррикады 1991 — песенная революция".

В 10:00 с обращением к участникам мероприятия выступил президент Эдгар Ринкевич, а затем на площади был зажжен костер памяти защитников баррикад, который будет гореть до 17:00. В течение всего дня на площади будут выступать хоровые коллективы Риги, а также будет представлена фотовыставка "Песенная революция".

Также на площади пройдет акция общества "Твои друзья" по изготовлению окопных свечей для украинской армии.

В 14:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Свободы и памятнику защитникам баррикад на Бастионной горке.

В 18:00 в Домском соборе состоится концерт "Уходить и приходить" в память о баррикадах 1991 года, на котором прозвучит музыка Мартиньша Браунса, Иманта Калниньша, Екаба Янчевскиса, Раймонда Тигулса в исполнении камерного хора "Ave Sol", солистки Аннии Кристианы Адамсоне, органиста Айгара Рейниса и других музыкантов.

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