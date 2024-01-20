Память участников баррикад почтили президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня, руководство Общества участников баррикад, Министерства внутренних дел и Минобороны.
Также цветы к памятнику возложили другие члены правительства и депутаты Сейма.
В субботу на Домской площади в течение всего дня проходят мероприятия в честь годовщины баррикад и зажжен памятный костер.
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