Сегодня в Риге состоялась церемония возложения цветов к памятнику Свободы и мемориальным местам на Бастионной горке в честь защитников баррикад 1991 года.

Также цветы к памятнику возложили другие члены правительства и депутаты Сейма.

В субботу на Домской площади в течение всего дня проходят мероприятия в честь годовщины баррикад и зажжен памятный костер.

В этом году исполняется 33 года со дня событий января 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственным путем защищали на баррикадах свободу государства от противников независимости.

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