В дни баррикад 1991 года наш народ доказал, что он единая и несокрушимая сила, заявила премьер-министр Эвика Силиня в День памяти защитников баррикад.

Как сообщил пресс-секретарь премьера Алексис Золднерс, Силиня отметила, что в Латвии выросло уже целое поколение, которое благодаря защитникам баррикад и Атмоде родилось и воспитывалось в условиях свободы и демократии, имело возможность развивать культуру своего народа и само определять свою жизнь.

"Мужество участников баррикад — источник вдохновения для нашего народа, который вновь и вновь доказывает, что в трудные времена мы умеем сплотиться и отстоять то, что для нас свято — нашу Латвию, латышский язык и свободу", — сказала Силиня.

Она отметила, что независимость не была подарена Латвии, и народ будет помнить вечно героев баррикад, которые заплатили за свободу самую высокую цену, отдав свою жизнь. Сегодня в Латвии чествуют всех, кто подвергся репрессиям за то, что верил и выступал за идею свободной Латвии, подчеркнула премьер-министр.

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