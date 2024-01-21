Латвийское государственное агентство гражданской авиации (Civilās aviācijas aģentūra, CAA) сертифицировало новую авиационную организацию — фирму SIA "Premium Medical". Второй по счету авиационный медицинский центр находится в Риге, на улице 13-го Января.

Сертификат авиационного медицинского центра, выданный новой клинике, позволит ее специалистам: проводить первые анализы и повторные медицинские осмотры, выдавать медицинские заключения, а также назначить соответствующие справки о состоянии здоровья и медицинские справки персонала гражданской авиации первого и второго классов LAPL и бортпроводников согласно требованиям Евросоюза.

Во время подготовительных работ клиника не только набрала дополнительный персонал, специализирующийся в авиационной медицине, но ее специалисты освоили новое диагностическое оборудование.

Таким образом, в компании создана новая организационная структура с определенными обязанностями и в области авиационной медицинской экспертизы.

Теперь в Латвии действуют два сертифицированных авиационных медицинских центра — SIA Aviamed в Марупе на территории Рижского аэропорта и SIA Premium Medical по адресу - Рига, улица 13-го Января, 3.

В обоих центрах авиационный персонал может пройти первый медицинский осмотр, чтобы получить медицинское свидетельство для гражданской авиации 1 класса (коммерческий пилот) и расширенное авиационное медицинское освидетельствование.

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