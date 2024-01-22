Утром в понедельник, 22 января, снежные заносы и метель затрудняют движение во многих районах Латвии, в основном в центральной части страны, в Видземе и Курземе.

Скользкие и заснеженные участки дороги очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В работах задействовано 110 единиц зимней техники.

Движение осложнено на главных государственных дорогах:

на всем протяжении Таллиннского шоссе (А1);

по Видземскому шоссе (А2) от Риги до поворота на Рауну;

на всем протяжении Валмиерского шоссе (А3);

по Рижской окружной дороге (Балтэзерс-Саулкалне) (А4);

по Рижской окружной дороге (Саласпилс-Бабите) (А5);

по Даугавпилсскому шоссе (А6) на участке от Риги до Скривери;

на всем протяжении Баускского шоссе (А7);

на всем протяжении Елгавского шоссе (А8);

на всем протяжении Лиепайского шоссе (А9);

по Вентспилсскому шоссе (А10) на участках от Риги до Стразде и от Усмы до Вентспилса;

на всем протяжении дороги Лиепая — граница с Литвой (Руцава) (А11);

по шоссе Тинужи-Кокнесе (Р80) на участке от Рижской окружной дороги до поворота на Скривери.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Лиепаи, Вентспилса, Кулдиги, Салдуса, Талси, Тукумса, Добеле, Елгавы, Бауски, Айзкраукле, Огре, Лимбажи, Цесиса, Валмиеры, Валки и Гулбене.

В первую очередь чистятся самые загруженные главные государственные дороги. После окончания снегопада дороги должны быть полностью очищены от снега в течение 3-24 часов.

Latvijas Valsts ceļi просит водителей быть осторожными при выборе скорости, дистанции и планировать сегодня дополнительное время в пути.

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