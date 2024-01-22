Особенно загрязнены те места добычи питьевой воды, где централизованный сбор бытовых сточных вод не происходит или невозможен, а местные очистные сооружения устарели или повреждены настолько, что основная часть грязной воды уходит в землю. В результате пользователи этих колодцев, а также скважин, устроенных в верхних слоях грунтовых вод, даже не подозревают о том, что пьют... разбавленные сточные воды.
Чтобы предотвратить угрозу среде и здоровью людей, производимые домохозяйствами сточные воды безопаснее всего было бы отводить в централизованные системы сбора сточных вод.
За их постройку и отвод, конечно, надо платить, а этого какая-то часть населения, возможно, не хочет или не может себе позволить. За прошедшие годы в городах Латвии было реализовано несколько масштабных централизованных проектов по строительству систем водоснабжения и канализации.
Руководитель отдела водных ресурсов департамента охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Ивета Тейбе говорит, что во всех крупных городах Латвии услуги централизованного сбора сточных вод доступны более 95% жителей и доля их постоянных пользователей превысила 90%. Доступность услуг и число пользователей говорят о том, что для опасений по поводу утечки в землю неочищенных сточных вод и вызванного ими загрязнения окружающей среды вроде бы нет оснований.
Но эксперты в области окружающей среды утверждают обратное: у опасений есть повод, учитывая, что за минувшие пятьдесят лет объем бытовых сточных вод значительно увеличился.
Опасения вызывает и то, что ни в одном учреждении госуправления нет точных данных о том, сколько сейчас в стране домохозяйств, в которых используется местное оборудование для сбора сточных вод.
Предполагается, что в Латвии насчитывается около 60 000 домашних хозяйств, в которых есть только местная канализация, а если она переполнена, то часть неочищенных сточных вод попадает в землю, реки, озера и море.