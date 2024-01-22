Недавно проведенная исследователями среды Латвийского университета проверка качества питьевой воды из 365 колодцев показала, что в Латвии каждый шестой колодец загрязнен бытовыми сточными водами. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Особенно загрязнены те места добычи питьевой воды, где централизованный сбор бытовых сточных вод не происходит или невозможен, а местные очистные сооружения устарели или повреждены настолько, что основная часть грязной воды уходит в землю. В результате пользователи этих колодцев, а также скважин, устроенных в верхних слоях грунтовых вод, даже не подозревают о том, что пьют... разбавленные сточные воды.

Чтобы предотвратить угрозу среде и здоровью людей, производимые домохозяйствами сточные воды безопаснее всего было бы отводить в централизованные системы сбора сточных вод.

За их постройку и отвод, конечно, надо платить, а этого какая-то часть населения, возможно, не хочет или не может себе позволить. За прошедшие годы в городах Латвии было реализовано несколько масштабных централизованных проектов по строительству систем водоснабжения и канализации.

Руководитель отдела водных ресурсов департамента охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Ивета Тейбе говорит, что во всех крупных городах Латвии услуги централизованного сбора сточных вод доступны более 95% жителей и доля их постоянных пользователей превысила 90%. Доступность услуг и число пользователей говорят о том, что для опасений по поводу утечки в землю неочищенных сточных вод и вызванного ими загрязнения окружающей среды вроде бы нет оснований.

Но эксперты в области окружающей среды утверждают обратное: у опасений есть повод, учитывая, что за минувшие пятьдесят лет объем бытовых сточных вод значительно увеличился.

Опасения вызывает и то, что ни в одном учреждении госуправления нет точных данных о том, сколько сейчас в стране домохозяйств, в которых используется местное оборудование для сбора сточных вод.

Предполагается, что в Латвии насчитывается около 60 000 домашних хозяйств, в которых есть только местная канализация, а если она переполнена, то часть неочищенных сточных вод попадает в землю, реки, озера и море.

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