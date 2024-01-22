В некоторых местах Риги образовалась наледь, вызванная ледяным дождем, столичные тротуары и проезжие части интенсивно посыпают противоскользящими материалами. Однако Рижское самоуправление особо призывает пожилых людей быть осторожными и не выходить из дома без особой необходимости.

Осторожность нужно проявлять всем — и пешеходам, и водителям. При такой погоде слой льда на тротуарах и проезжей части образуется быстро, а по мере продолжения дождя — еще быстрее.

Утром в понедельник, 22 января, тротуары уже посыпали смесью песка и соли в центре города, где самый большой пешеходный поток. В ближайшее время будет проведена повторное обработка тротуаров, продолжает и посыпание тротуаром смесью песка и соли за пределами центра города.

Рижское самоуправление подчеркивает, что правила содержания территорий в Риге в исключительных случаях разрешают использовать для посыпки тротуаров чистую соль, чтобы жителям было безопаснее передвигаться по тротуарам. Однако следует учитывать, что даже чистая соль не может полностью предотвратить образование наледи.

В понедельник, 22 января, наледь образуется во многих местах в Латвии. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в связи с погодными условиями объявил желтое предупреждение.

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