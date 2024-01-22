В окрестностях Царникавы оператор системы распределения природного газа Gaso за последние три года построил новые распределительные газопроводы, что дает жителям возможность подключить к своим домам отопление природным газом, а в будущем - и биометаном, сообщает пресс-служба компании.

Компания AS Gaso построила распределительные газопроводы для подключения природного газа в Царникаве (на улицах Калмью, Варпу, Рудзу, Бринуму, Друвас и Магоню), в Гарупе (на улицах Ветру, Витолу, Менцлаверу, Менцу и Залениеку) и в Калнгале (на улицах Кондора, Колибри, Эрицкиня и Римулю).

Также Gaso приступила к строительству распределительного газопровода в Калнгале Царникавской волости – на улицах Фазану, Берзиню и Страусу. Планируемый срок сдачи строительства – июль 2024 года.

Акционерное общество Gaso не раскрывает, сколько вложено в строительство новых распределительных газопроводов в окрестностях Царникавы.

Цель компании — обеспечить доступ к системе природного газа на более широких территориях и повысить эффективность сети.

В 2022 году выручка AS Gaso составила 52,46 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2021-м, а компания понесла убытки в размере 1,751 млн евро в отличие от прибыли годом ранее.

Компания Gaso была создана в 2017 году, разделив работу распределительной системы AS "Latvijas gāze" и выполнив требования ЕС и государства по обеспечению независимости системы распределения природного газа.

AS Gaso является единственным оператором системы распределения природного газа в Латвии. Компания обеспечивает безопасность сетей природного газа, техническое обслуживание и учет потребления природного газа.

В июлe 2023 года единоличным владельцем Gaso стала эстонская компания Eesti Gaas, принадлежащая эстонской инвестиционной компании Infortar.

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