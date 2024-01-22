Правительство Латвии призывает метсные компании как можно скорее прекратить импорт российской нефти и газа и вовремя адаптироваться к предстоящим требованиям, заявила после встречи партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер добавила, что "понятно, что необходим переходный период, чтобы компании могли расторгать долгосрочные контракты", сообщает агентство LETA.

Санкции против поставок в ЕС нефти и газа из России вступят в силу в конце этого года.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что это хороший пример того, как ЕС может добиться большего эффекта, работая вместе, защищая внутренний рынок и переориентируясь на другие энергоресурсы.

"Это наводит меня на мысль, что если есть такое соглашение ЕС по газу, то точно так же возможно и соглашение о запрете импорта зерна", — отметил министр экономики.

Валайнис сообщил, что 23 января на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС в Брюсселе министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе вновь призовет поддержать запрет на ввоз российских продуктов питания и сельскохозяйственных товаров в ЕС.

По словам политика, то, что еще год назад казалось невозможным, теперь стало реальностью — в санкционный пакет включен запрет на импорт российской нефти и газа.

Аналогично высказался и председатель фракции "Прогрессивные" в Сейме Андрис Шуваевс, заявив, что самое главное политически уже сделано, то есть решение принято. Это четкий сигнал о том, что импорт российской нефти и газа неприемлем, и латвийским компаниям следует как можно скорее прекратить сотрудничество с Россией.

Как сообщалось, в прошлом году импорт Латвии из России превысил 0,5 миллиарда евро, причем большую часть импорта составляет не зерно, которое в основном не остается в Латвии, а минеральные продукты, особенно сжиженный нефтяной газ.

С 2025 года импортировать российский нефтяной газ будет невозможно, так как Евросоюз достиг соглашения о включении его в санкционный список. Пока не будет санкций, российский сжиженный нефтяной газ также могут закупать государственные компании и учреждения. В частности, его продолжают закупать несколько самоуправлений, а также госкомпании Latvijas dzelzceľš и Latvijas valsts meži.

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