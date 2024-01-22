В понедельник вечером пассажирские поезда почти на всех направлениях задерживаются, отмечает агентство LETA со ссылкой на сообщения AS Pasažieru vilciens.

По информации PV, 22 января в 20:00 на всех линиях по территории Латвии 14 рейсов поездов либо задерживались, либо были отменены.

Из объявлений на домашней странице предприяти Pasažieru vilciens следует, что движение поездов задерживается на всех железнодорожных направлениях, кроме линии Рига-Валка.

Из-за задержки поездов на рижском Центральном вокзале пассажиры недовольны, многие ищут другие способы добраться до места назначения.

Акционерное общество Pasažieru vilciens уточняет, что движение поездов осуществляется, но в некоторых случаях оно происходит с задержками.

Причины задержек предприятие называет разные. На некоторых линиях горит запрещающий сигнал светофора, на других поезд стоит на участке однорельсовой линии, чтобы пропустить встречный поезд. А когда эти условия накладываются, то возникают длительные задержки.

Подробнее — на сайте PV (https://vivi.lv/lv/).

В частности, в понедельник были отменены рейсы электропоездов Рига (19:09) — Слока (19:59) и Слока (20:18) — Рига (21:08).

Согласно информации, на 20:00 ситуация с железнодорожным сообщением была следующей:

Поезд Крустпилс (18:35) — Рига (20:40) задерживается примерно на 60 минут.

Поезд Елгава (19:46) — Рига (20:33) задерживается на 36 минут.

Поезд Зилупе (15:13) — Рига (19:40) задерживается на 107 минут.

Поезд Рига (18:37) — Айзкраукле (19:59) опаздывает на 50 минут.

Поезд Айзкраукле (17:36) — Рига (19:00) стоит между станциями Скривери и Юмправа (технические причины)

Поезд Даугавпилс (17:37) — Рига (21:10) стоит в Айзкраукле. Задержка составляет 45 минут.

Поезд Айзкраукле (19:36) — Рига (21:00) стоит в Айзкраукле. Задержка составляет 40минут.

Поезд Рига (18:43) — Саулкрасты (19:43) задерживается на 55 минут.

Поезд Рига (19:01) — Мадона (21:33) стоит в Риге около Вагонного парка. Задержка — 55 минут (проблемы с мотором).

Поезд Айзкраукле (18:35) — Рига (20:00) стоит в Скривери. Задержка — около 40 минут.

Поезд Рига (16:31) — Краслава (19:47) опаздывает примерно на 41 минуту (технические проблемы).

Спустя примерно два часа ситуация с задержками рейсов на нескольких линиях улучшилась, но на участке Рига-Айзкраукле оставались значительные сложности. К 22:00 семь рейсов поездов направления Рига-Айзкраукле были задержаны или отменены.

Как пояснила руководитель отдела коммуникаций и маркетинга PV Сигита Звиедре, на участке Рига-Айзкраукле из-за ледяного дождя и сильного ветра обледенение происходит как на токоприемнике на электропоездах Škoda Vagonka, так и на контактной сети LDz.

"nb сложности влияют и на общее движение поездов, так как ряд рейсов связан с рейсами на других железнодорожных линиях, пояснил Звиедре, добавив, что задержки вынуждают ждать встречные поезда на однопутных участках, а также ждать для включения разрешающего сигнала на железнодорожных светофорах.

PV предоставляет решения для более быстрой доставки пассажиров к месту назначения, заявил представитель компании. На линии Рига-Айзкраукле вспомогательный поезд уже освободил путь, который занимал электропоезд Škoda. А в Риге расчистили путь, по которому ехал дизель-поезд, у которого был поврежден двигатель.

"Из-за погодных условий полностью отказаться от использования электропоездов Škoda не представляется возможным, поскольку возвращать на линии старые поезда на данный момент неэффективно и экономически не оправдано. Сроки некоторых из них уже истекли, а инвестиции в продление их срока службы не пропорциональны", — пояснила Звиедре.

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