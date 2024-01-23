Во вторник, 23 января, компания Pasažieru vilciens отменила несколько утренних рейсов поездов на линиях Рига-Скулте и Рига-Тукумс. Кроме того, отменено несколько дневных рейсов на линии Рига-Огре, сообщили представители предприятия.

Утром во вторник поезд Скулте (6:50)-Рига (7:59) был отменен, пассажиры продолжили путь поездом Саулкрасты (7:29)-Рига (8:29). В то же время поезд Саулкрасты (7:29)-Рига (8:29) будет курсировать со станции Скулте.

На Тукумской линии был отменен поезд Слока (8:18)-Рига (9:08), а пассажиры могут продолжить путь на поезде Тукумс II (8:18)-Рига (9:38).

Также был отменен поезд Рига (7:09)-Слока (7:59).

На участке Саласпилс-Огре было отменено движение двух новых электропоездов Škoda Vagonka.

Рейс Рига (11:07)-Огре (11:45) был прерван на станции "Саласпилс" - поезд Škoda не смог двигаться дальше из-за разряженного аккумулятора. В результате рейс был отменен, а компания PV предложила пассажирам пересесть на поезд Рига (11:37) — Айзкраукле (12:58).

Кроме того, на участке Саласпилс — Огре был отменен поезд Огре (12:47) — Рига (13:30).

Остановки поездов не мешает движению других поездов, отмечают в компании.

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