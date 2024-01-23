В 2023 году в Рижской 71-й средней школе были отремонтированы классы Центра образования и реабилитации (IRC).
В ходе ремонта реновированы помещения и классы первого этажа одного из двух корпусов школы, приспособив классы к потребностям спецпрограмм. Также проведен ремонт вестибюля, заменены все инженерные сети, обновлена система вентиляции, построены противопожарные отсеки и установлены легкие перегородки в душевых спортзала.
На праздничном мероприятии школьники выступили с концертом, были поздравлены заслуженные учителя 71-й школы, а также состоялось торжественное перерезание ленточки перед клссами IRC.
В 2023 году реновация прошла и в историческом здании Яунциемской начальной школы. Отремонтированы помещения первого этажа одного корпуса, расширен блок столовой, заменены все инженерные сети, скорректированы этажи помещений, построены противопожарные отсеки, отремонтированы санузлы.
Ремонтные работы были завершены в январе, и теперь на первом этаже здания оборудованы классы для учащихся начальных классов, современный научный класс, учебная кухня для занятий дизайном и технологией, многофункциональная столовая, административные помещения.
На праздничном мероприятии с концертом выступили ученики, были представители Рижской думы, у посетителей была возможность осмотреть отремонтированные помещения и принять участие в вегетарианской вечеринке, кулинарном и творческом мастер-классе.