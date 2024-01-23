19 января в Рижской 71-й средней школе и в Яунциемской начальной школе торжественно открылись обновленные помещения обоих учебных заведений, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

В 2023 году в Рижской 71-й средней школе были отремонтированы классы Центра образования и реабилитации (IRC).

В ходе ремонта реновированы помещения и классы первого этажа одного из двух корпусов школы, приспособив классы к потребностям спецпрограмм. Также проведен ремонт вестибюля, заменены все инженерные сети, обновлена ​​система вентиляции, построены противопожарные отсеки и установлены легкие перегородки в душевых спортзала.

На праздничном мероприятии школьники выступили с концертом, были поздравлены заслуженные учителя 71-й школы, а также состоялось торжественное перерезание ленточки перед клссами IRC.

В 2023 году реновация прошла и в историческом здании Яунциемской начальной школы. Отремонтированы помещения первого этажа одного корпуса, расширен блок столовой, заменены все инженерные сети, скорректированы этажи помещений, построены противопожарные отсеки, отремонтированы санузлы.

Ремонтные работы были завершены в январе, и теперь на первом этаже здания оборудованы классы для учащихся начальных классов, современный научный класс, учебная кухня для занятий дизайном и технологией, многофункциональная столовая, административные помещения.

На праздничном мероприятии с концертом выступили ученики, были представители Рижской думы, у посетителей была возможность осмотреть отремонтированные помещения и принять участие в вегетарианской вечеринке, кулинарном и творческом мастер-классе.

Рижская 71-я средняя школа

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Яунциемская начальная школа

Фото: Rīgas dome





Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

Фото: Rīgas dome

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