В Латвии средняя температура воздуха в январе составила -5,4 градуса, что на 3,2 градуса ниже нормы, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура — минус 22,4 градуса — была зафиксирована 13 января в Зосены. Самая высокая — плюс 4,2 градуса — 11 января в Лиепае.

Среднемесячное количество осадков во второй декаде достигло 17,3 миллиметров, что соответствует 116% декадной нормы. Больше всего осадков — 29,1 миллиметра — выпало в Вентспилсе, а меньше всего дождя и снега выпало в Добеле: 5,7 миллиметра осадков.

В середине января во многих местах шел снег и дул сильный ветер, в некоторых местах на востоке страны толщина снежного покрова достигала 30 сантиметров, также в центральных районах и на побережье снежный покров был местами толще 20 сантиметров.

Средняя относительная влажность составила 85% — от 81% в Павилосте и Вентспилсе до 88% в Алуксне и Салдусе. Самый сильный порыв ветра — 20,6 метра в секунду — наблюдался 18 января в Вентспилсе.

В первые десять дней года средняя температура воздуха в Латвии упала до -11,1 градуса, или на 8,4 градуса ниже нормы.

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