В понедельник, 22 января, политику Вентсу Армандсу Крауклису, который хотел записаться на эхокардиографию (ЭХО-КГ) в Видземской больнице в Валмиере, сообщили, что на первое полугодие этого года записаться на прием уже невозможно, пишет газета Diena.

Председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс подтвердил газете Diena, что на доступность ряда обследований влияют и квоты, и нехватка специалистов.

"Вот тебе и своевременное выявление проблем", - написал Крауклис в X (Twitter) после неудачной попытки записаться на эхокардиограмму.

Политик рассказал изданию, что пока не пытался звонить в другие медицинские учреждения, которые ему сейчас активно рекомендуют знакомые, например, в Гулбене, где очереди якобы короче. По его мнению, нет смысла тратить деньги на кампании, призывающие проходить медосмотры, если на практике это невозможно.

Руководитель Видземской больницы признает, что есть обследования, очереди на прохождение которых очень длинные, поэтому в них не записывают бесконечно.

Как пояснила представитель Национальной службы здравоохранения Синтия Гулбе, "время ожидания оплаченной государством консультации или обследования у специалиста варьируется в зависимости от группы услуг. В одних группах время ожидания сокращается, в других - увеличивается.

"Увеличение времени ожидания можно объяснить ростом потока пациентов за последний год, а также другими причинами, такими как техническое оснащение, наличие человеческих ресурсов - специфика и редкость определенных медицинских специальностей, что ограничивает предоставление услуги, а также объем доступного финансирования, который не покрывает спрос", - отмечает Гулбе.

Она рекомендует пользоваться сайтом Rindapiearsta.lv, где можно найти медицинские учреждения, предоставляющие конкретные услуги, и выбрать то учреждение, где очередь меньше.

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