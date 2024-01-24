Латвийская Государственная пограничная служба получила в подарок от США 57 квадрициклов (багги) марки Polaris.

24 января в Главном управлении Госпогранслужбы прошла торжественная церемония передачи в подарок от США 57 квадрициклов.

В мероприятии участвовали министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, глава Пограничной службы генерал Гунтис Пуятс, посол США в Латвии Кристофер Робинсон, сотрудники Госпогранслужбы и представители посольства США.

57 современных квадрациклов Polaris были получены Латвией в рамках финансовых программ правительства США "333 Building Capacity" ("Повышение потенциала") и будут использоваться для мониторинга латвийско-российской и латвийско-белорусской границ.

Фото: LETA

Фото: LETA

Фото: LETA

Фото: LETA

Фото: LETA

Фото: LETA

Фото: LETA

Фото: LETA

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