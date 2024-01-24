24 января в Главном управлении Госпогранслужбы прошла торжественная церемония передачи в подарок от США 57 квадрициклов.
В мероприятии участвовали министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, глава Пограничной службы генерал Гунтис Пуятс, посол США в Латвии Кристофер Робинсон, сотрудники Госпогранслужбы и представители посольства США.
57 современных квадрациклов Polaris были получены Латвией в рамках финансовых программ правительства США "333 Building Capacity" ("Повышение потенциала") и будут использоваться для мониторинга латвийско-российской и латвийско-белорусской границ.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь