Из-за оттепели в Риге во многих местах образовались большие лужи, и сейчас на улицах города работают десять водонасосных агрегатов для откачки воды, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних связей Рижской думы.

Коммунальные службы также уделяют больше внимания дождеприемникам для ливневой канализации, при необходимости очищая ливневые решетки от снега и льда.

Рижское самоуправление напоминает, что пока продолжается оттепель, владельцам домов следует обратить внимание на состояние крыш зданий, чтобы падающий с крыш снег не подвергал опасности пешеходов и припаркованные возле зданий автомобили.

При изменении погоды, когда оттепель чередуется со льдом, на дорогах быстро образуются выбоины. Опасные для движения выбоины ремонтируются независимо от погоды, даже зимой. В этом зимнем сезоне в Риге уже отремонтировано более 10 тысяч квадратных метров уличного покрытия, сообщает пресс-служба думы.

В муниципалитете указывают, что по мере продолжения оттепели на улицах с гравийным покрытием может образоваться раствор, в результате которого покрытие потеряет несущую способность и условия движения усложнятся. В процессе раствора уровень влаги в гравийной поверхности увеличивается, поэтому поверхность теряет жесткость, а автотранспорт существенно влияет на состояние улицы.

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