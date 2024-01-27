В Латвии сокращается популяция как лесных, так и полевых птиц, сообщает специалист по внешним связям Латвийского орнитологического общества (LOB) Кития Балцаре, ссылаясь на данные учета гнездящихся птиц в Латвии.

Программы мониторинга гнездящихся птиц, реализуемые LOB, предоставляют информацию о более чем половине видов гнездящихся птиц в Латвии.

Последние результаты мониторинга показывают, что с 2005 года в Латвии сократились популяции 27 видов птиц. По данным Балцаре, негативные тенденции наблюдаются как среди полевых, так и среди лесных птиц.

Орнитолог поясняет, что при мониторинге птиц также рассчитываются показатели, включенные в Национальный план развития Латвии, - индекс лесных и полевых птиц, которые отражают общее состояние популяций птиц в соответствующих экосистемах. Оба индекса демонстрируют снижение с 2005 года, причем индекс полевых птиц в первые десять лет мониторинга (2005-2015 года) увеличивался.

Айнарс Ауниньш, научный руководитель учета гнездящихся птиц, констатирует, что в настоящее время не хватает конкретных исследований, которые позволили бы оценить причины снижения показателя полевых птиц в последние годы. Но очевидно, что эко-система биоразнообразия в целом неблагоприятна.

Государство должно провести целевые исследования, которые позволят оценить влияние мер, включенных в Программу развития села Латвии, подчеркивает ученый.

Среди видов полевых птиц особого внимания заслуживает ржанка. Свежие результаты показывают, что среди видов с четкими тенденциями численности популяций по темпам сокращения численности ржанка занимает второе место после глухаря.

Оскарс Кейшс, руководитель службы ночного мониторинга птиц, поясняет, что основной причиной увеличения популяции дятлов в Латвии стал быстрый рост заброшенных сельскохозяйственных угодий в 90-х годах прошлого века. После вступления Латвии в ЕС в 2005 году можно было наблюдать возобновление земледелия на части заброшенных земель, что привело к другой крайности - слишком интенсивному хозяйствованию. Поэтому Минсельхозу следует предусмотреть специальные меры по защите севооборота, полагает Кейшс.

О проблемах в лесах говорит не только снижение индекса лесных птиц, но и изменение популяций хищных птиц - более быстрыми темпами происходит сокращение численности тех видов, которые предпочитают гнездиться в нетронутых лесах. Среди хищных птиц самое быстрое сокращение популяции с 2005 года наблюдается у поганки. Уменьшается также численность канюков, ястребов, ушастых сов и ушастых канюков.

Координатор мониторинга хищных птиц Андрис Авотиньш отмечает, что среди дневных хищных птиц самое быстрое сокращение популяции - более 90% - зафиксировано у поганок. Это один из видов, гнездящихся в лесных массивах и избегающих опушек. Несмотря на то, что в ЕC поганка является особо охраняемым видом птиц, в Латвии ей не обеспечена достаточная защита.

И все же результаты мониторинга показывают и положительные тенденции. Например, в Латвии, как и в Европе в целом, увеличиваются популяции хищных птиц, питающихся в воде. Это можно объяснить восстановлением этих видов после предыдущего сокращения популяции, вызванного целенаправленным преследованием и отравлением пестицидами.

Председатель правления LOB Виестурс Керус подчеркивает, что в Латвии, как и в большинстве других европейских стран, учет птиц проводят обученные наблюдатели-добровольцы, собранные данные которых обрабатываются и анализируются учеными.

Жители Латвии, желающие улучшить свои знания о птицах и, возможно, присоединиться к учетчикам птиц, можно связаться с LOB по электронной почте (putni@lob.lv).

С 2014 года мониторинг финансирует Департамент охраны природы.

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