Правительство Латвии выделило на поддержку украинских беженцев 15,6 млн евро, сообщает агентство LETA.

Указанные средства предназначены для покрытия расходов, понесенных органами местного самоуправления в декабре 2023 года и в январе 2024 годов, оказывая поддержку гражданам Украины.

Эти средства предназначены для обеспечения украинских беженцев в Латвии жильем и питанием, оказания социальной поддержки, предоставления образования, поддержки применения административных услуг, обеспечения работы единых координационных пунктов поддержки, оказываемой государством и органами местного самоуправления.

В зоне ответственности Минэкономики на поддержку украинских беженцев необходимы средства в размере 2,6 млн евро, в зоне ответственности Министерства благосостояния - 10,1 млн евро, а в зоне ответственности Министерства образования и науки - 2,5 млн евро.

Еще 57 828 евро необходимы государству и самоуправлениям для поддержки, которую оказывает гражданам Украины единый центр обслуживания клиентов, и более 100 000 евро требуются центру поддержки украинских граждан, созданного Рижским самоуправлением.

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