Главная задача внешней политики — отстоять независимость и свободу нашей страны, подчеркнул министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, открывая ежегодное совещание глав латвийских дипломатических миссий, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Обращаясь к послам, министр иностранных дел обозначил важнейшие задачи службы иностранных дел Латвии, на которые следует обратить особое внимание и целенаправленно сконцентрировать работу представительств на их реализации: это укрепление трансатлантических отношений, сотрудничество в сфере политики безопасности с аналогично мыслящими странами, вопросы Европейского союза (ЕС) и содействие внешнеэкономическому сотрудничеству, содействие региональному сотрудничеству и осуществление скоординированных действий в решении важных вопросов международной сферы, в том числе в формате Балтийских и Северных стран.

Кариньш отметил, что за прошедшие годы во внешнеполитической работе стало появляться больше вызовов, так как в мире осложнилась ситуация с безопасностью. В таких условиях следует укреплять свою безопасность, налаживать более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Кроме того, по словам министра иностранных дел, планируется налаживать и укреплять отношения с аналогично мыслящими странами по всему миру.

"Надо продолжать разъяснение истинных причин войны России против Украины, а именно того, что Россией руководят амбиции империализма и колониализма. Спасибо нашим дипломатам за бескорыстную работу на благо Латвии — я уверен, что совместными усилиями мы с честью выполним возложенную на нас задачу по защите независимости и свободы Латвии", — заявил министр иностранных дел.

Кариньш также поднял вопросы развития дипломатической службы, динамики работы представительств и другие важные для службы иностранных дел повседневные вопросы. Он призвал послов продолжать активную работу по развитию внешнеторговой политики и экономических связей страны, по привлечению инвестиций.

Министр обсудил с послами и другие вопросы международной политики, в том числе расширение ЕС и НАТО, представительство Латвии на международных форумах, ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на мировую экономику, а также санкционную политику в отношении России.

На открытии совещания к послам обратилась и премьер-министр Эвика Силиня, которая подчеркнула, что в правительстве сохраняется четкая преемственность внешней политики Латвии, направленная на укрепление безопасности, необратимости государственности и благополучия общества.

"Служба иностранных дел Латвии внесла огромный вклад в то, чтобы Латвия 20 лет назад могла вступить в Евросоюз и НАТО. И сейчас мы находимся в ситуации, когда служба иностранных дел играет очень важную роль в поддержке Украины, продолжении изоляции России и политике санкций против нее", — сказала Силиня.

По мнению премьер-министра, возрастает роль службы иностранных дел в стимулировании экономического роста путем привлечения иностранных инвестиций и поддержки латвийского экспорта. В сотрудничестве с Латвийским агентством инвестиций и развития служба иностранных дел должна продолжать активную работу над выполнением этой задачи, считает Силиня.

В обращении к послам премьер-министр обратила внимание на вопросы, связанные с увеличением присутствия сил НАТО в Латвии, запланированный на июль саммит НАТО в США, предстоящие решения по поддержке ЕС Украины, а также стратегические приоритеты ЕС и его расширение, развитие военной индустрии и выдвижение кандидатуры Латвии на участие в Совете безопасности ООН. Силиня отметила, что служба иностранных дел прекрасно выполняла свои задачи в том числе во время таких международных потрясений, как нападение России на Украину и пандемия "Covid-19".

Собрание руководителей зарубежных дипломатических миссий Латвии в этом году проходит в Риге с 22 января по 26 января. Наряду со встречами с высшими должностными лицами государства, представителями Сейма, отраслевыми министрами и экспертами, в первый день совещания 22 января послы имели возможность ознакомиться с деятельностью двух успешных латвийских экспортирующих предприятий, специализирующихся на разработке техники по обслуживанию роботизированных ветряных турбин и бетонных технологий.

В собрании принимают участие 45 руководителей дипломатических миссий Латвии за рубежом и послов Латвии, находящихся в Риге.

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