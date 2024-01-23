Для сбалансирования бюджета самоуправления, в котором не хватает нескольких миллионов евро, Балвский край планирует "структурные реформы", сообщил руководитель самоуправления Сергей Максимов (Латгальская партия).

В конце прошлой недели депутаты самоуправлений от Латвийской Зеленой партии Сандра Киндзуле и Янис Труповниекс заявили, что Балвскому краю не хватает 4,8 миллиона евро для обеспечения основных функций. Сам Труповниекс ранее был председателем краевого самоуправления, но на последних муниципальных выборах значительно уступил списку, возглавляемому Максимовым.

Депутаты утверждают, что их рекомендации руководству думы за два года не были приняты во внимание, поэтому они "не несут никакой ответственности за сложившуюся ситуацию и будут поддерживать только те реформы, которые тщательно взвешены и основаны на цифрах и фактах". Депутаты считают, что "непрофессиональные действия муниципалитета в управлении финансовыми и человеческими ресурсами, а также в планировании развития привели к такой незавидной ситуации".

Максимов признал, что финансовое положение муниципалитета сложное — он говорил депутатам о необходимости структурных реформ, но "не был услышан". По его словам, услышать цифру в 4,8 миллиона евро, которых не хватает бюджету, — это шок, который может "разбудить депутатов думы".

По словам председателя, "структурные реформы" будут означать повсеместные меры экономии, от школьной реформы и заканчивая главами волостных управлений. При имеющихся ресурсах самоуправление не может сохранить свою нынешнюю структуру и принципы управления. "Если мы хотим продолжать работать как прежде, нам нужно дополнительно 4,8 миллиона евро", — согласился Максимов с коллегами.

Нынешняя методология Фонда выравнивания финансов самоуправлений предусматривает сбор налогов от 850 до 1400 евро на человека в разных самоуправлениях, и эта модель не работает, считает Максимов. Методология означает, что самоуправления с большим количеством пожилых людей получают меньше средств из Фонда выравнивания.

Поступления от подоходного налога с населения, который составляет основную часть доходов самоуправлений, упали из-за повышения необлагаемого минимума, который сейчас составляет 500 евро, говорит Максимов. Это особенно ощущается в тех муниципалитетах, где низкие зарплаты.

В самоуправлении закрылись две школы и еще несколько придется закрыть, потому что "содержать маленькие школы экономически невыгодно". Принято решение о закрытии детского сада в Медневе, в котором "пять детей и шесть сотрудников". Также рассматривается вопрос о закрытии основной школы в Видучи и слиянии музыкальной и художественной школ.

Депутаты "зеленых" выступают против закрытия малых школ, что Максимов называет популизмом. "Скоро выборы, и все хотят быть хорошими", — так оценил позицию своих коллег председатель думы.

Рассматривается возможность слияния волостных управлений и упразднения должностей глав департаментов. Однако экономия от упразднения должностей может быть достигнута только через несколько месяцев, так как работник должен быть предупрежден об этом за месяц, после чего ему должно быть выплачено выходное пособие, продолжает Максимов.

По словам Максимова, есть даже разговоры о введении в муниципалитете четырехдневной недели, что фактически означает, что объем работы не уменьшится, но ее придется выполнять за четыре дня, а зарплата при этом уменьшится на 20%. За два-три месяца мы сможем выровнять финансовый поток, сказал руководитель думы.

Балвский край также рассматривает возможность обращения за кредитом к государству, поскольку в настоящее время такая возможность есть — обязательства самоуправления составляют 7,7% от базовых доходов бюджета, что ниже предела, установленного Министерством финансов.

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