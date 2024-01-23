Правительство поддержало подготовленный Министерством сообщения проект постановления, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут бесплатно ездить в городском общественном транспорте, сообщает агентство LETA.

Новые поправки предусматривают, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в приемных семьях, под опекой в детских учреждениях или обучающиеся в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, а также вузах и колледжах до достижения 24-летнего возраста, имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, который также перевозит пассажиров по городскому маршруту.

Согласно поправкам, льготы на проезд можно получить, предъявив сертификат социального обеспечения или зарегистрировав поездку с помощью электронного идентификационного устройства городского перевозчика.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс утверждает, что принципы социально ответственного государства реализуются, предоставляя менее защищенным детям возможность бесплатно передвигаться в городском общественном транспорте.

До сих пор постановления Кабмина о соцгарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на внесемейном попечении, а также после прекращения внесемейного попечения, имеют льготы только на региональные маршруты.

Минсообщения напоминает, что ранее правительство выделило на эти цели один миллион евро дополнительного финансирования в 2024 году и в последующие два года.

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