Сегодня на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем депутаты оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) раскритиковали работу правящей коалиции, особенно указав на проблемы в работе министров энергетики, образования и транспорта.

Как сообщили после встречи агентству LETA лидеры фракции ОС в Сейме Эдгар Таварс и Эдвард Смилтенс, депутаты спросили президента Латвии, как он оценивает работу министра климата и энергетики Каспара Мелниса (Союз "зеленых" и крестьян). По мнению ОС, вопрос о ремонте энергоблока ТЭЦ-2 показал, что Мелнис не смог обеспечить готовность к высокому потреблению энергии в отопительный сезон.

Представители ОС также спросили Ринкевича, как он оценивает "запланированное правительством закрытие средних школ", а также "тревожные звонки" на уровне гимназий в отношении преподавания предметов STEM. "Объединенный список" считает, что в школьной сети нельзя "рубить головы всем подряд", и к каждому краю следует подходить индивидуально.

По мнению Смилтенса, правительство и коалиция посылают очень негативные сигналы о возможном закрытии школ и почтовых отделений в регионах. Правительству необходимо дать четкое представление о том, какие услуги предоставляются по всей Латвии, в том числе и жителям регионов, подчеркнул Смилтенс. Политик отметил, что люди платят налоги, чтобы получать услуги.

Оппозиционный политик, чья партия до недавнего времени возглавляла Министерство внутренних дел, также раскритиковал "недопустимо низкий уровень оплаты труда полицейских, пограничников и пожарных", при этом нет никаких признаков, что коалиция выполнит обещание по повышению оплаты труда со следующего года.

Ринкевича также попросили оценить действия министров иностранных дел, сообщения и земледелия, которые до сих пор не запретили импорт зерна из России. По мнению ОС, оценки требует и ответственность за "космическое" увеличение стоимости проекта "Rail Baltica", которое может поставить под угрозу сам проект.

Ринкевич не высказал своей оценки министров, но в то же время был "не в восторге" от работы министра образования и науки Анды Чакши ("Новое Единство"), сообщил Таварс.

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