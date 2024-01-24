В среду, 24 января, Латвию с запада пересечет зона осадков — ожидаются мокрый снег, метель и дождь. Причем во многим регионах осадки будут сильными, прогнозируют синоптики.

Южный ветер усилится до порываов в 12-17 метров в секунду. Днем в Курземе и вечером в центральной части страны ветер сменится с западного на юго-западный.

Температура воздуха составит 0..+4 градуса, вечером в Курземе и Земгале воздух прогреется до +4..+6 градусов.

В Риге ожидается продолжительный мокрый снег и дождь. Южный ветер усилится до порывов в 14 метров в секунду, вечером будет дуть более медленный юго-западный ветер. Самая теплая погода ожидается поздним вечером, когда столбик термометра поднимется до +4..+5 градусов.

Циклон движется из южной Скандинавии в Балтийское море. Атмосферное давление утром в Латвии 1003-1009 гектопаскалей на уровне моря; ожидается его снижение.

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