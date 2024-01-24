Жителей просят не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием.
Военно-воздушные силы Национальных вооруженных сил (НВС) обеспечивают контроль и защиту воздушного пространства страны, обеспечивают боевую и мобилизационную готовность подразделений, организуют разработку и реализацию мер безопасности полетов военной авиации, а также выполняют другие задачи.
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