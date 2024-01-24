Со среды, 24 января сегодняшнего дня и до пятницы, 26 января, в Латгальском регионе будут проходить запланированные учебные полеты истребителей союзников, сообщили в социальной сети "Х" Воздушные силы.

Жителей просят не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием.

Военно-воздушные силы Национальных вооруженных сил (НВС) обеспечивают контроль и защиту воздушного пространства страны, обеспечивают боевую и мобилизационную готовность подразделений, организуют разработку и реализацию мер безопасности полетов военной авиации, а также выполняют другие задачи.

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