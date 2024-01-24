По данным AS Pasažieru vilciens, в среду из-за сильного снегопада в некоторых регионах Латвии могут возникнуть задержки поездов, сообщает агентство LETA.

Компания предлагает пассажирам следить за информацией об оперативных изменениях в движении поездов в мобильном приложении Pasažieru vilciens - "Vivi Latvija", а также на сайте vivi.lv .

Как сообщалось, в среду осадки пройдут по всей территории Латвии, начиная с запада: ожидается мокрый снег, метель и дождь, во многих местах осадки будут сильными.

В среду с утра информации об отмене пассажирских поездов на различных направлениях не поступало, но в предыдущие дни было отменено или задержано большое количество рейсов в направлениях Рига-Скулте, Рига-Тукумс, Рига-Елгава и Рига-Крустпилс.

По мнению политиков из правящей коалиции Сейма, ответственность за регулярные задержки новых электропоездов Škoda Vagonka, ответственность должна взять на себя компания Pazažieru vilciens, а не министр транспорта Каспарc Бришкенс.

Председатель фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис заявил, что проблемы вызваны "наследием", которое получил Бришкенс, когда пришел на эту должность. Рокпелнис уверен, что в проблемах с движением поездов нет вины министра.

Председатель фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревицс заявил агентству LETA, что министр активно участвует в решении проблем и регулярно разъясняет ситуацию.

Юревицс подчеркнул, что госпредприятие Pasažieru vilciens и его руководство должны сделать все возможное, чтобы обеспечить выполнение рейсов поездов, а также принять жесткие меры против поставщика поездов Škoda Vagonka за невыполнение контракта.

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