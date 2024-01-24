Фото: LETA

Из-за повреждения оптического кабеля услуги поставщика информационно-коммуникационных технологий Bite нарушены в микрорайонах Риги — Плявниеки, Дрейлини и частично в Межциемсе, говорится в сообщении компании в социальных сетях. Клиенты сталкиваются с проблемами в получении услуг голосовой связи, передачи данных и SMS.

По данным компании, техническая команда Bite сейчас работает над альтернативным решением для обеспечения связи.

Bite Latvija в 2022 году работала с оборотом 149,824 миллиона евро, что на 11,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 1,1% и составила 22,252 миллиона евро, гласит информация Firmas.lv.

Компания Bite Latvija зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 99 085 286 евро. Единственным владельцем Bite Latvija является литовская Bite Lietuva, которая является предприятием международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь