Из-за повреждения оптического кабеля услуги поставщика информационно-коммуникационных технологий Bite нарушены в микрорайонах Риги — Плявниеки, Дрейлини и частично в Межциемсе, говорится в сообщении компании в социальных сетях. Клиенты сталкиваются с проблемами в получении услуг голосовой связи, передачи данных и SMS.

По данным компании, техническая команда Bite сейчас работает над альтернативным решением для обеспечения связи.

Bite Latvija в 2022 году работала с оборотом 149,824 миллиона евро, что на 11,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 1,1% и составила 22,252 миллиона евро, гласит информация Firmas.lv.

Компания Bite Latvija зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 99 085 286 евро. Единственным владельцем Bite Latvija является литовская Bite Lietuva, которая является предприятием международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.

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