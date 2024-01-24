Рижская дума увеличила софинансирование со стороны Рижского самоуправления в частных детских садах более чем на 75 евро на одного ребенка. Такое решение было принято в среду на заседании думы.

Для детей от полутора до четырех лет размер софинансирования в частном дошкольном образовательном учреждении составит 403,58 евро в месяц (было 328,54 евро).

Для детей возраста обязательного образования (5-6 лет, подготовительные к школе группы) муниципальное софинансирование будет равняться 288,11 евро в месяц (было 242,48 евро). Повышение - 45,5 евро в месяц.

Софинансирование образования пяти- и шестилетних детей меньше, поскольку все детские сады получают финансирование на зарплату педагогов для этой возрастной категории от государства.

Руководитель комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина отметила, что в целом Рига на эти цели планирует потратить 32,5 млн евро. Она считает, что повышение финансирования существенное.

Финансирование повысилось с 1 января 2024 года.

Гейкина также отметила, что дополнительно были найдены средства и на оплату услуги нянечки (для детей, кто не попал в детский сад). До сих пор сумма пособия на няню от Рижской думы составляла 181,09 евро. С 1 января 2024 года она выросла до 242,66 евро.

Вторая проблема, которой сейчас занимается комитет образования РД – улучшение системы внешкольного образования, которая включает в себя образование по интересам, спортивные и музыкальные кружки. В течение года будет разработан план, как эффективнее и целесообразнее использовать имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить доступность и качество этого внеклассного образования для всех маленьких рижан.

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