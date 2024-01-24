Политические перестановки в руководстве Министерства сообщения могут поставить под угрозу реализацию четвертой очереди Южного моста в Риге, заявил на прес-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), сообщило агентство LETA.

Напомним, что в сентябре прошлого года в результате смены правительства министром сообщения стал Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), ранее эту должность занимал Янис Витенбергс (Национальное объединение). "Прогрессивные" вошли в правящую коалицию, а Нацобъединение ушло в оппозицию.

С предыдущим министром Витенбергсом Рига достигла договоренности о выделении 80 миллионов евро из фондов Европейского Союза на реализацию четвертой очереди проекта Южного моста.

В распоряжении Кирсиса есть информация, что нынешнее руководство Министерства сообщения иначе смотрит на проект Южного моста, и есть вероятность, что проект реализован не будет.

Мэр Риги выразил уверенность, что порт в Риге не закроется и грузы в него будут доставляться не только по железной дороге, но и автомобильным транспортом, поэтому реализация проекта Южного моста необходима.

Вилнис Кирсис подчеркнул, что борьба за это финансирование на уровне правительства еще впереди.

Также председатель Рижской думы сказал, что ситуация, при которой на условия объявленного конкурса подаются жалобы, является признаком конкурентной борьбы. По словам мэра, Южный мост — это масштабный проект, он вызывает большой интерес у строителей, поэтому существует жесткая конкуренция и поступают жалобы. По мнению Кирсиса, это нормальный процесс.

Как сообщает агентство LETA, подача заявок на четвертый этап конкурса на строительство Южного моста продлевалась несколько раз. В последний раз в документацию о закупке вносились изменения и уточнялась информация, в результате был установлен новый срок подачи предложений — 20 февраля.

Закупка осуществляется в два этапа — строительство участка Яниса Чаксте гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална и участка Яниса Чакста гатве от Виенибас гатве до улицы Валдекю. Строительство каждого участка должно быть завершено в течение двух лет.

По информации, имеющейся в архиве агентства LETA, Южный мост уже назывался одним из самых дорогих мостов в мире. На его строительство Рижское самоуправление взяло кредит, который изначально планировалось погасить в течение 20 лет. Строительные работы были начаты в 2004 году, завершились в 2013 году.

Общая стоимость моста по окончании работ уже составила около 570 миллионов латов или более 810 миллионов евро.

Для реализации четвертого этапе проекта Рижское самоуправление ранее решило приобрести четыре объекта недвижимости, необходимые для строительства Яниса Чаксте гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккалн

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