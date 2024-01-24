Латвия денонсирует двустороннее соглашение с РФ о правовой помощи. Соответствующий закон о денонсации договора в одностороннем порядке принял Сейм Латвии. Как это скажется на сотрудничестве стран в решении семейных, гражданских и уголовных дел — рассказывает программа "Домская площадь" на LR-4.

Договор о правовой помощи между Латвией и Россией в гражданских, семейных и уголовных делах действовал с 29 марта 1995 года, сообщает rus.LSM.lv .

Как отметили в Сейме, причина почему Латвия приняла решение расторгнуть договор о сотрудничестве в одностороннем порядке — проводимые Россией военные действия в отношении Украины, и это вопрос политического, а не юридического характера.

В дальнейшем правовое сотрудничество между странами не прекратиться, но будет осуществляться в рамках международных договоров, рассказал адвокат, партнер международного адвокатского бюро Njord Дмитрий Николаенко.

"Договор теряет силу, когда одна из сторон сообщает другой стороне об этом. Сейчас, я так понимаю, он будет провозглашен, и Латвия сообщит России о денонсации, через полгода он утратит силу. Многое зависит от того, участником каких конвенций является Россия. В отношении уголовного права довольно много международных документов, где участвует и РФ, поэтому этот аспект регулируется достаточно хорошо. Что касается гражданских — там могут быть вопросы, потому что Латвия основывается на европейских регулах, которые никакого отношения к России не имеют", - сказалл адвокат.

Правовая помощь между странами касалась всего, что связано с процессуальными действиями по уголовным делам, в частности передачей доказательств, осуществлением уголовного преследования, выдачей лиц, совершивших преступление, и также исполнением судебных решений по гражданским делам. Договор также применяется в вопросах защиты прав детей.

Адвокат Николаенко отметил, что регулярно соглашение между странами применяли в своей работе правоохранительные органы: "Отмена договор с моей точки зрения принесет больше проблем для тех органов, которые этот закон использовали в повседневной деятельности — прокуратура и минюст. Отмена принесет проблемы в вопросах выдачи лиц, получения доказательств".

Напрямую частных лиц денонсация договора не коснется, только если это не решение суда, которое нужно исполнять. Например, взыскание алиментов по суду.

"Если человек получал наследство в одной из стран, ему не нужно было оформлять через государственные органы своей страны какие-то запросы. И сейчас это положение остается. Когда частное лицо осуществляет юридические действия в другой стране, оно на этот договор не опирается. Вот когда необходимы действия со стороны госорганов — например, необходимо исполнять решение суда, запрашивать документы, то закон помогал это осуществлять".

В дальнейшем правовое сотрудничество по уголовным делам между Латвией и РФ будет осуществляться в рамках Конвенции Совета Европы и в соответствии с Гаагскими конвенциями.

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