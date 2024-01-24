Из фракции партии "Стабильность" в 14-м Сейме исключена депутат Виктория Плешкане. Об этом агентству LETA сообщил председатель фракции Алексей Росликов.

Комментируя решение, Росликов не дал конкретных объяснений, но заявил, что "Стабильность" — единственная политическая сила, которая не сотрудничает с "блоком власти", а члены фракции "не занимают никаких должностей". "Если человек из нашей фракции захочет пересмотреть эту ситуацию, мы с радостью предоставим такую ​​возможность", — сказал лидер "Стабильности".

В марте прошлого года из партии и фракции "Стабильность" также вышла депутат Глория Гревцова. После исключения Плешкане у фракции "Стабильности" в Сейме теперь будет девять депутатов.

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