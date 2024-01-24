В среду, 24 января, на заседании Рижской думы были приняты поправки к правилам самоуправления, цель которых состоит в оказании большей поддержки менее защищенным группам жителей и установке нового порога дохода для малообеспеченных домохозяйств. Таким образом, социальную помощь смогут получить на 25% больше рижан. После вступления поправок в силу уровень жизни улучшится у жителей с низкими доходами, сообщили в Рижской думе.

После вступления в силу упомянутых поправок в 2024 году порог дохода малообеспеченного домохозяйства составит 549 евро для первого или единственного члена домохозяйства, что на 68 евро больше, чем сейчас, и 384 евро для остальных членов домохозяйства. Таким образом порог дохода малообеспеченных домохозяйств будет повышен до максимального уровня, установленного в стране.

В этом году программа муниципального бюджета "Социальные пособия для жителей города Риги" потребует дополнительного финансирования и прогнозируется, что число получателей дополнительной социальной помощи увеличится примерно на четверть. За десять месяцев прошлого года статус малообеспеченного домохозяйства в муниципалитете получили 12 950 человек.

Статус бедного или малообеспеченного домохозяйства и соответствующие пособия могут получить лица, которые задекларировали свое место жительства и фактически проживают на административной территории Рижского самоуправления.

Самоуправление имеет право определять порог дохода малообеспеченного домохозяйства, но статус бедного домохозяйства определяет государство — в этом году он составляет 343 евро для первого и единственного члена домохозяйства и 240 евро для остальных лиц.

Малообеспеченные домохозяйства имеют возможность получения социальных пособий, в том числе жилищного пособия, пособия на здравоохранение, пособия на оплату долга в связи с использованием жилья, пособия на получение образования, пособия на начало самостоятельной жизни после длительного социального ухода и реабилитации, а также пособия на достижение целей социальной реабилитации.

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