В минувшую пятницу, 19 января, сотрудники участка Госполиции в Рижском аэропорту вместе с работниками Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) провели проверку технического состояния автомобилей такси на территории аэропорта, уделив особое внимание состоянию шин и их соответствие установленным в законе требованиям.

В целом было проверено 149 автомобилей. У 10 транспортных средств были выявлены несоответствия требованиям. С трех автомобилей были сняты номерные знаки из-за несоответствующего протектора шин, а у семи автомобилей аннулирован техосмотр. Также Госполиция начала процессы об административных нарушениях за использование неподходящих шин.

Минимальная глубина протектора шин составила 0,85 мм. Это недопустимо, поскольку угрожает безопасности не только самих водителей такси, но и пассажиров, подчеркнули стражи порядка.

В Госполиции напомнили, что минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей должна составлять 4 мм. Если же в дорожном движении используется транспортное средство, глубина протектора шин которого не соответствует требованиям, или имеющее поврежденные шины, водителю грозит предупреждение или штраф от 15 до 55 евро.

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