АО Pasažieru vilciens в четверг отменило два поезда на линии в Айзкраукле, сообщает предприятие.
По техническим причинам отменены поезда Рига (7.18)-Айзкраукле (8.40) и Айзкраукле (9.05)-Рига (10.30).
Pasažieru vilciens также отмечает, что из-за сильного снегопада в некоторых регионах Латвии возможны задержки поездов.
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