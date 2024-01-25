По улицам Риги ездят курьеры сервисов доставки еды на автомобилях с финскими регистрационными знаками, но без действующего техосмотра. В Дирекции безопасности движения дорожного транспорта (CSDD) признали, что таким образом курьеры избегают уплаты штрафов за стоянку в неразрешенных местах и другие нарушения, сообщает TV3 Ziņas.

Одно из основных правил заработка путем доставки еды — как можно более дешевое транспортное средство. Подойдет велосипед или в лучшем случае очень дешевый автомобиль.

На форуме Reddit методы сэкономить обсуждают как близкие курьеров Bolt и Wolt, так и сами курьеры. На странице форума для англоговорящих курьеров обсуждается возможность сэкономить, не покупая страховку KASKO. Однако есть еще одна хитрость — иностранные номерные знаки. Можно парковать автомобиль, где захочешь, штрафы фоторадаров не грозят. Это явление на улицах столицы заметил и Андрейс, у которого даже есть галерея с фотографиями автомобилей курьеров доставки еды, которые нарушают правила дорожного движения и вызывают опасные ситуации на улицах столицы. У всех финские номерные знаки.

"При проверке выяснилось, что ни у одного из них нет техосмотра, а автомобили сняты с учета! Это может быть большим риском для дорожного движения, мы не знаем, что это за машины, также они могут нарушать правила дорожного движения, не платить штрафы, взыскать не с кого!", — подчеркнул общественный активист Андрейс Калначс.

Ikviens ir redzējis ēdiena piegādātājus ar Somijas auto Es dažām pārbaudīju reģistrācijas datus ❗Nevienai nav derīga tehniskā apskate

❗Vienai mašīnai nesakrita reģistrācijas dati Konkurences kropļošana, satiksmes drošības riski, ekoloģija - gaidu @Valsts_policija rīcību! pic.twitter.com/evS5FipUGb — Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) January 12, 2024

TV3 Ziņas поговорили с активистом, а когда съемочная группа возвращалась в офис, перед командой журналистов оказался автомобиль с финскими номерами. Машина остановилась около торгового центра Domina, где расположен различные места общепита. Заметив съемочную группу, водитель уехал с парковки, вызвав опасную ситуацию на дороге.

Вскоре к торговому центру подъехал другой автомобиль с финскими номерами.

Журналисты обратились к курьеру, задав вопрос, приобрел ли он свою машину в Финляндии. Тот ответил, что купил автомобиль в Латвии. Однако отвечать на вопрос, почему автомобиль имеет финские номерные знаки, водитель не стал.

В CSDD подчеркнули, что такая ситуация недопустима и опасна. После проверки информации от активиста Андрейса подтвердилось, что у таких автомобилей нет регистрации и ездить на них нельзя.

"Эти автомобили по-прежнему зарегистрированы в Финляндии, но с недействительным техосмотром! Эти водители грубо нарушают правила дорожного движения, и все фиксированные штрафы не высылаются соответствующему нарушителю, эта информация передается финским властям", — пояснил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Мониторинг и наказание нарушителей — задача Госполиции. В этом году стражи порядка возбудили уже восемь административных дел о таких нарушениях, выписаны штрафы. Автомобили не конфискуют, но дальше ездить на них нельзя. По крайней мере — теоретически.

"Если его предупредили, что движение запрещено — нам нужно ехать дальше, мы не можем оставаться в том месте и ждать, смотреть, действительно ли он не уедет. Полиция очень активна в этом вопросе, обязательно сосредоточим свободные силы именно на этой проблеме", — заявил начальник Бюро реагирования Рижского регионального управления Госполиции Янис Парадниекс.

В свою очередь, эксперт в сфере дорожного движения Паулс Тимротс заявил: "Даже при нашем небольшом количестве полицейских, допускаю, что те, кто работает на дорогах, вряд ли знают английский язык! Полицейские предпочитают оставить их в покое, чтобы даже не пытаться начать разговор. Определенно комфортнее закрывать глаза и не смотреть на них".

Однако так проблему не решить, тем более, вопрос времени — когда она станет еще более ощутимой, считает Тимротс.

"Риски есть, потому что эти люди, скорее всего, не привыкли ездить в латвийских условиях, если по статистике автомобили каршеринга попадают в ДТП в пять раз чаще обычных машин, то люди, которые привыкли к культуре вождения экваториальных стран, ездят странно. Там есть большой риск попасть в аварию!", — подчеркнул Тимротс.

По его словам, пока не будет основательного давления общественности, полиция эту проблему не будет решать и продолжит закрывать на нее глаза.

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